В Киеве патрульные задержали 22-летнего мужчину, который пытался во время ссоры убить свою бабушку молотком.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в своем Telegram-канале.

"Инцидент произошел на днях в Деснянском районе, откуда на линию 102 поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажки слышны звуки драки. Блюстители порядка мгновенно прибыли на место. Они выяснили, что 22-летний внук поругался с бабушкой и несколько раз ударил женщину молотком по голове. К счастью, потерпевшая успела закрыться в квартире вместе со своей внучкой до приезда полиции. Нападающий находился в закрытом тамбуре. Полицейские попытались уговорить его выйти, но последний отказался. Далее мужчина начал выбивать дверь в квартиру, так что времени на промедление не было. Спасатели срезали замок, а патрульные, благодаря решительным действиям, задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

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