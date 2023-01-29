Дэвид Депейп, который в октябре вломился в дом тогда ещё спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ударил молотком по голове её мужа, извинился за недоделанную работу.

"Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил [...] Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться", — сказал он в интервью телеканалу KTVU FOX 2.

Nелефонный разговор из тюрьмы состоялся по инициативе самого Депейпа, и это было неожиданно для сотрудников телеканала.



О нападении на дом Пелоси в Сан-Франциско стало известно 28 октября. Самой конгрессвумен тогда дома не было, но ее муж Пол Пелоси получил трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук.

Нападавшего задержали на месте - это оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. Ему грозит до 50 лет заключения по обвинениям в попытке похитить должностное лицо и нападении на члена его семьи.

На этой неделе суд распорядился обнародовать записи с нагрудных камер полицейских и другие материалы, имеющие отношение к нападению.

Сама Пелоси заявила, что не собирается смотреть видео, на котором ее мужа избивают молотком.

Ранее мы писали, что в августе мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси судили за вождение в нетрезвом виде. Он не признавал себя виновным по обвинению в вождении в нетрезвом виде в Северной Калифорнии. Тогда Porsche Пелоси столкнулся с автомобилем марки Jeep.

Однако позже Пол Пелоси признал себя виновным и получил наказание в виде одного дня исправительных работ за вождение в нетрезвом виде.