Полиция Сан-Франциско обнародовала видео нападения на мужа Нэнси Пелоси, снятое нагрудной камерой сотрудника полиции.

Напомним, в конце октября 42-летний Дэвид Депейп вломился в дом Пелоси и, угрожая молотком, требовал от супруга экс-спикера Палаты представителей конгресса США сказать, где его жена.

На видео Пол Пелоси открывает двери дома полицейским, рядом с ним стоит мужчина с молотком. Пелоси держит молоток рукой и общается с полицией. Внезапно мужчина вырывает молоток и начинает бить Пелоси по голове. Он успел нанести несколько ударов, прежде чем полиция повалила его на пол и надела наручники.

В итоге, Пол Пелоси получил серьезные травмы черепа и рук.

Напавший на него Депейп до сих пор не признает свою вину. Ему грозит тюремное заключение сроком до 50 лет. Американская пресса предполагает, что у преступника могут быть психические заболевания, так как его поведение на видео кажется журналистам неадекватным.

Депейпа обвиняют по двум статьям: вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США (по этой статье ему грозит 30 лет лишения свободы) и попытка похищения госслужащего, которая предполагает до 20 лет тюрьмы.

Как писала "Страна", пол Пелоси подвергся нападению в доме в Сан-Франциско 28 октября. Нападавший нанес мужчине удары молотком.

Сама Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне.

При этом самого мужа Пелоси судят за вождение в нетрезвом виде.