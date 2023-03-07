Конфликт при досмотре. Появились видео стычки между патрульными полицейскими и военными
Появились видео конфликта между патрульными полицейскими и людьми в военной форме.
Ролики публикуют киевские паблики.
Одно видео снято со стороны, а второе - нагрудной камерой полицейского.
На последнем видно, как патрульные останавливают автомобиль и заявляют, что хотят провести поверхностный осмотр багажа, однако водитель в гражданском отказывается продемонстрировать содержимое багажника.
На заключительных кадрах видео человек в военной форме приближается впритык к полицейскому, который отталкивает его и требует соблюдать дистанцию.
Между тем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.
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