Появились видео конфликта между патрульными полицейскими и людьми в военной форме.

Ролики публикуют киевские паблики.

Одно видео снято со стороны, а второе - нагрудной камерой полицейского.

На последнем видно, как патрульные останавливают автомобиль и заявляют, что хотят провести поверхностный осмотр багажа, однако водитель в гражданском отказывается продемонстрировать содержимое багажника.

На заключительных кадрах видео человек в военной форме приближается впритык к полицейскому, который отталкивает его и требует соблюдать дистанцию.

Между тем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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