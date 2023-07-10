Американский президент Джо Байден за закрытыми дверями склонен выходить из себя, материться и кричать на подчиненных, что вынуждает их избегать встреч с лидером США один на один.

Об этом пишет Axios со ссылкой на действующих и бывших чиновников Белого дома.

Издание уточняет, что некоторые подчиненные всегда ходят парами, чтобы удар Байдена не пришелся на кого-то одного.

Также отмечается, что Байден ругает подчиненных в том числе с использованием нецензурной лексики. От него достается чиновникам как высокого ранга, так и помощникам, которые не занимают таких значимых постов, подчеркивает портал.

"Никто не защищен", - сказал по этому поводу Axios представитель исполнительной ветви власти США.

Ранее мы рассказывали, что Байден с улыбкой нагрубил журналистам из-за вопросов о дефолте США. "Заткнитесь, хорошо?" - сказал Байден представителям прессы.

Это не первый случай, когда он попросил собеседника заткнуться. Недавно аналогичный случай произошел в Белом доме, на приеме в честь Рамадана, когда один из гостей стал уточнять какие-то слова президента США.

"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", - вспылил тогда Байден.

А в прошлом году президент США назвал журналиста Fox News Питера Дуси "тупым сукиным сыном" за вопросы об инфляции.