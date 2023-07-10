"Никто не защищен". Байден часто кричит на подчиненных и ругается матом за закрытыми дверями - Axios
Американский президент Джо Байден за закрытыми дверями склонен выходить из себя, материться и кричать на подчиненных, что вынуждает их избегать встреч с лидером США один на один.
Об этом пишет Axios со ссылкой на действующих и бывших чиновников Белого дома.
Издание уточняет, что некоторые подчиненные всегда ходят парами, чтобы удар Байдена не пришелся на кого-то одного.
Также отмечается, что Байден ругает подчиненных в том числе с использованием нецензурной лексики. От него достается чиновникам как высокого ранга, так и помощникам, которые не занимают таких значимых постов, подчеркивает портал.
"Никто не защищен", - сказал по этому поводу Axios представитель исполнительной ветви власти США.
Ранее мы рассказывали, что Байден с улыбкой нагрубил журналистам из-за вопросов о дефолте США. "Заткнитесь, хорошо?" - сказал Байден представителям прессы.
Это не первый случай, когда он попросил собеседника заткнуться. Недавно аналогичный случай произошел в Белом доме, на приеме в честь Рамадана, когда один из гостей стал уточнять какие-то слова президента США.
"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", - вспылил тогда Байден.
А в прошлом году президент США назвал журналиста Fox News Питера Дуси "тупым сукиным сыном" за вопросы об инфляции.