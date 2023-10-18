Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Сообщение об этом президент опубликовал в своём телеграм-канале.

По словам Зеленского, на встрече "обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины со стороны Румынии и вопросы продовольственной безопасности, а именно — важность развития новых логистических путей транзита украинской агропродукции через территорию Румынии".

Президент также высказал признательность за пакеты военной помощи, которые "усилили нас на поле боя".

Ранее Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Макроном.

"Мы с президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей Украины", — написал Зеленский.

Мы также сообщали о проведённой Зеленским Ставке ВГК, где обсуждали изменения в международной политике.

"Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко удерживают позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты", — сказал Зеленский.