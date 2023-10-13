В пятницу, 13 октября, в Одессу с визитом приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины и премьер Нидерландов вместе посетили одесскую больницу, в которой лечатся украинские военнослужащие, и пожелали им скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали, что Нидерланды передадут Украине первую партию истребителей F-16 в следующем году.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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