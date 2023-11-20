Глава Пентагона Ллойд Остин в Киеве встретился с Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в соцсети Х и опубликовал фото встречи.

"Для меня было честью встретиться сегодня в Киеве с президентом Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины Соединенными Штатами. Мы вместе с нашими союзниками и партнерами продолжим поддерживать насущные боевые потребности Украины и долгосрочные оборонные потребности", - сказано в посте.

На фоне визита Остина в Киев министр финансов США Джанет Йеллен в эфире CNBC заявила, что поддержка Украины имеет решающее значение для Джо Байдена и национальной безопасности Штатов. По ее словам, "мы не можем допустить, чтобы Киев проиграл битву, они полностью зависят от нашей помощи".

"Израиль также срочно нуждается в помощи. Помощь важна для национальной безопасности США. Нам необходимо следовать финансово ответственному и устойчивому пути в отношении расходов и налогообложения", - сказала она.

Напомним, сегодня Ллойд Остин прибыл в Киев на переговоры с властями Украины.

Между тем СМИ пишут, что США не одобрят помощь Украине как минимум в течение ближайшего месяца.