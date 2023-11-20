В понедельник, 20 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев на переговоры с властями Украины. Об этом он сообщил в Х.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем", - написал он.

Напомним, лидеры Конгресса надеются до конца года принять пакет, cодержащий помощь Украине и Израилю. В этом же пакете может появиться финансирование охраны мексиканской границы и военные поставки странам, окружающим Китай.

Война в Украине идет уже 635-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики и западные СМИ пишут, что на юго-востоке от Авдеевки россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась с 2014 года. Deep State уточняет, что россияне продвинулись в районе станции Ясиноватая-2 в авдеевской промзоне. Под Бахмутом россияне продолжают наступать севернее Клещеевки. Также активные бои ведутся под Старомайорским на Времьевском выступе.

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