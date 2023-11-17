Конференция украинского и американского ВПК по совместному производству оружия состоится 6-7 декабря.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

По его словам, на конференции соберутся представители американской и украинской промышленности, а также члены правительств для изучения возможностей совместного производства оружия.

Ермак также сообщил, что ранее в ходе недавнего визита в США команды правительства и офиса Зеленского были затронуты вопросы совместного производства вооружений и проведения соответствующей конференции.

"Наши потребности - совместное производство боеприпасов, систем ПВО, дронов, РЭБ", - уточнил глава Офиса президента.

Напомни, США хотят наладить совместное с Украиной производство некоторых видов оружия. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант во время короткого интервью журналистам.

Ранее мы сообщали, что Укроборонпром и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие. "Создание совместного предприятия без преувеличения является знаковым событием, которое выводит сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе строить арсенал свободного мира", - подчеркнул премьер-министр Украины Шмыгаль.