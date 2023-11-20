В понедельник, 20 ноября, в Украине идет 635-й день войны с Россией.

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20 ноября

10:31 Видео с места утреннего обстрела в Херсоне, где погибли два человека.

09:35 Сегодня утром армия РФ обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне, погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В результате вражеского удара погибли два водителя, еще один человек - ранен", - написал он.

Повреждены автомобили, а также жилой дом.

09:31 Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев на переговоры с властями Украины, о чем сообщает в Х.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем", - написал он.

08:55 Угроза ракетного удара в областях, где объявлена тревога.

07:48 За минувшие сутки россияне 51 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 323 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, РПГ, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, из них - 1 ребенок", - написал он.

07:20 За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Россияне нанесли 1 ракетный и 17 авиационных ударов, совершили 94 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении силами обороны отражено 7 атак в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 11 атак в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силами обороны отражено 12 атак восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 16 атак в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.

07:00 Видео из Авдеевки, которую штурмуют российские войска.