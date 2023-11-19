Лидеры Конгресса надеются до конца года принять пакет, cодержащий помощь Украине и Израилю. В этом же пакете может появиться финансирование охраны мексиканской границы и военные поставки странам, окружающим Китай.

Такой вариант обсуждается в обеих палатах, пишет NBC News.

Вопрос сейчас в том, кто возьмет на себя инициативу внесения документа: Палата представителей, где большинство у республиканцев, или "демократический" Сенат.

Также источники издания говорят, что решающее время для согласования компромисса - до Рождества по Григорианскому календарю (25 декабря).

"Как республиканцы, так и демократы обеспокоены тем, что, если календарь сдвинется к Новому году, шансы на выполнение всех четырех пунктов плана - помощь Израилю, Украине и Индо-Тихоокеанскому региону, а также по обеспечению безопасности границ - резко сокращается", - говорится в статье.

Республиканцы предрекают, что помощь Израилю могут принять отдельно, а вопрос Украины в тандеме с прогрессом на границе.

На днях лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявлял, что комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и укрепление американской границы, будет рассматриваться Палатой представителей США после Дня благодарения (то есть после 23 ноября).

Между тем позавчера Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства без помощи Украине.