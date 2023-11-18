Западные страны и их союзники оказали Украине помощи на 233 миллиарда долларов, начиная с 2022 года.

Данное заключения публикует канадский сервис Visual Capitalist.

Сообщается, что при данной оценке принимались во внимание данные из нескольких разных источников (в частности, Кильского института мировой экономики).

Указанное исследование коснулось периода с января 2022 года, когда США начали поставлять Украине оружие, по июль 2023 года включительно.

На первом месте по размеру помощи - Европейский союз, он в общей сложности направил на нужды Украины 90 миллиардов долларов, в которых превалирует прямая финансовая помощь (81 млрд).

На втором месте идут США, которые направили Украине 73 миллиарда. Из них $44 млрд ушло на военную помощь, остальное - на финансовую и гуманитарную поддержку.

Третье место у Германии с её 22 миллиардами. 18 из них - военная помощь.

Великобритания, которая считается наиболее активным союзником Украины, заняла только четвёртое место. Из 15 миллиардов долларов помощи половина составила военные поставки, что на 40% меньше, чем со стороны Германии.

Пятое место занимает Норвегия с 8 миллиардами помощи, половина из которой - военная.

Оставшиеся 26 миллиардов делят между собой другие страны. При этом наибольшая доля у Японии - 27% от этой суммы, далее следуют Канада (23%), Польша (19%), Нидерланды и Дания (по 15%).

Ранее проходила информация, что с начала вторжения Евросоюз предоставил Украине военную помощь на 27 миллиардов евро.

Мы также сообщали, что, по мнению The Wall Street Journal, ЕС не сможет заменить американскую помощь Украине.