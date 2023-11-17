Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил, что дал команду разобраться с длительными воздушными тревогами. По его словам, ПВО позволяет оптимизировать реагирование на угрозы, чтобы уменьшить время тревог.

Рассказал о заседании Ставки, на котором докладывали министр обороны о снабжении армии, Минстратегпром о производстве вооружений, военные о ситуации на фронте.

Прокомментировал выделение Финляндией нового пакета помощи.

Сообщил, что власть ищет деньги для повышения стипендий студентов и восстановления поврежденных вузов.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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