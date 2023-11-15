Суд Сербии отказался экстрадировать в Украину экс-генерала СБУ Андрея Наумова. Одним из аргументов стало публичное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского от 31 марта 2022 года.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

"Было учтено не только то, что президент Украины в публичном обращении к общественности назвал подсудимого предателем, но и лишил из-за этого его звания бригадного генерала без объяснения причины", - говорится в судебном решении.

Там считают, что Зеленский таким образом нарушил презумпцию невиновности, был предвзят и побудил общество считать, что Наумов предатель еще до решения суда. А это "угрожает его безопасности в случае экстрадиции".

В итоге Наумова отправили на год в сербскую тюрьму за отмывание денег. А учитывая, что он уже находится в СИЗО более года, то скоро выйдет на свободу.

По данным ВВС, это может произойти уже в начале декабря.

Напомним, что Андрея Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине против выехавшего за рубеж генерала СБУ Наумова расследуют дело по статье о госизмене.

Также сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении в завладении 3,2 млн гривен путем мошенничества.