Суд в Сербии присудил экс-генералу СБУ Андрею Наумову год заключения за отмывание денег.

Как сообщает "Радио Свобода", Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

По словам адвоката Наумова Милана Петровича, сторона защиты будет оспаривать это решение.

Адвокат также сказал, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Нишу по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова. Ранее Высший суд Ниш отклонил этот запрос.

Напомним, что Андрея Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Сербская полиция объявила, что деньги и бриллианты, найденные во время осмотра автомобиля, предположительно происходят от преступной деятельности. На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.

Наумов считался в свое время правой рукой бывшего главы СБУ Ивана Баканова. Наумов уехал из Украины накануне начала войны - за считанные часы до вторжения.

В Украине против выехавшего за рубеж генерала СБУ Наумова расследуют дело по статье о госизмене.

Также сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении в завладении 3,2 млн гривен путем мошенничества.