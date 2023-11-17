Президент Украины Владимир Зеленский поручил военному командованию "предложить решение", чтобы взлеты российских МиГов "не парализовывали" всю страну на несколько часов.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Кроме того, на Ставке обсуждали производство собственного оружия, что актуально на фоне разговоров о возможном сокращении западной помощи.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат констатировал, что россияне начали держать МиГи в воздухе по три часа, из-за чего увеличилась продолжительность воздушных тревог. Он добавил, что военные понимают негативное влияние длительных тревог на украинскую экономику.

Также экономист Глеб Вышлинский констатировал, что бизнесу сложно переносить столь длительные воздушные тревоги.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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