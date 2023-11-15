Россияне начали держать истребители МиГ в воздухе по три часа, понимая, что такие длительные тревоги оказывают негативное влияние на украинскую экономику.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "РБК-Украина".

Во время тревоги не работают отдельные виды транспорта, школы, предприятия, бизнес. Когда самолет находится в воздухе три и более часов, это значит, что "идут дозаправки в воздухе как элемент подготовки".

При этом Игнат добавил, что в Украине не объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда взлетает российский МиГ. А только когда есть четкая информация или вероятность, что на борту самолет несет ракету.

"Если есть подтверждение, что вылетел пустой МиГ и перебазировался, это одно. Или мы точно знаем, что он взлетел без ракеты подвешенной, тогда мы тревогу не будем объявлять. Если мы точно не знаем, тогда будем. Бывает, есть еще информация, что он летит уже с ракетой, тогда, конечно, мы должны сообщать об этом. У нас есть разные источники информации. Если мы знаем, что опасности нет, тогда ничего не объявляем", - объяснил Игнат.

Отметим, что в последние дни в соцсетях призывают перестать объявлять тревогу по всей Украине, пока российская авиация по 2-3 часа летает в воздухе, не нанося ракетных ударов. Или перестать останавливать работу транспорта и бизнеса.

Напомним, на днях спикер Воздушных сил ВСУ анонсировал, что по всей Украине могут начать чаще объявлять воздушные тревоги длительностью по три часа или даже дольше. Связано это с тем, что россияне начали проводить дозаправку в воздухе своих МиГ-31К.

А экономисты говорят, что украинскому бизнесу непросто переносить столь длительные воздушные тревоги, поскольку приходится приостанавливать работу, что наносит большие убытки.