Украинскому бизнесу непросто переносить столь длительные (3-часовые) воздушные тревоги - приходится приостанавливать работу, что наносит большие убытки.

Об этом сообщил экономист Глеб Вышлинский.

"Самая большая реформа, которая может способствовать экономическому росту сейчас – отменить тревоги во время взлета МИГ. Уже 3,5 часа все МакДональдсы (и не только) в стране закрыты", - написал во время вчерашней тревоги экономист Глеб Вышлинский.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что по всей Украине могут начать чаще объявлять воздушные тревоги длительностью по три часа или даже надольше. Связано это с тем, что россияне начали проводить дозаправку в воздухе своих МиГ-31К. Также россияне могут поднять в воздух второй МиГ-31К - и тогда тревогу объявят повторно.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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