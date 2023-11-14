В сети появилось видео дозаправки в воздухе российского МиГ-31, из-за которой в последнее время в Украине тревоги длятся до трех часов.

Соответствующие кадры появились в телеграм-каналах.

На видео показан весь процесс - начиная от взлета истребителей и самолета-заправщика до момента проведения дозаправки в воздухе.

Напомним, на днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по всей Украине могут начать чаще объявлять воздушные тревоги длительностью по три часа или даже надольше. Связано это с тем, что россияне начали проводить дозаправку в воздухе своих МиГ-31К.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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