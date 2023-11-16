11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон. Спустя месяц после отхода на левый берег Днепра россияне начали проводить ежедневные массированные обстрелы города, разрушая его инфраструктуру и убивая мирных жителей. За это время люди в городе пережили подрыв Каховской ГЭС, когда под водой оказался целый район.

"Страна" побывала в Херсоне и поговорила с местными жителями о том, как они живут в городе спустя год после освобождения.

Флаги, мародерство и разрисованные укрытия

В прошлом году в день освобождения Херсона многие местные жители вышли на центральную площадь к Херсонской областной администрации. На площади собрались сотни местных жителей. Люди держали в руках флаги Украины, фотографировались с украинскими военными, благодарили их за освобождение города.

Сейчас из-за постоянных обстрелов люди не собираются массово на площадях, чтобы отпраздновать годовщину освобождения. Но люди приходят небольшими группами к монументу, где раньше стоял памятник Ленину.

Вместо памятника Ленину на монументе установлено пять флагштоков с флагами Украины, УПА, Крымских татар, Евросоюза и флагом Херсонской области. Флаги Украины вообще развешены по всему городу. Их можно увидеть на столбах и монументах.

В 50 метрах от обладминистрации Михаил со своим товарищем Александром забивают фанерой окна своей кофейни, в которой они организовали гуманитарный штаб. Ночью врызвной волной выбило окна, чем воспользовались мародеры и украли часть гуманитарной помощи.

Мужчины говорят, что мародерство в городе процветает.

"Как только город оккупировали мы выехали в Киев, но нам там не понравилось, другой ритм, другая жизнь. Когда Херсон освободили, мы сразу же вернулись домой. Запустили кофейню, но бизнес не пошел, центральная часть города обстреливается практически ежедневно, поэтому людей здесь немного. Когда мы поняли, что здесь кофейный бизнес не пойдет, мы решили организовать гуманитарный штаб. Волонтеры из других регионов привозят гуманитарку к нам в штаб, а мы ее уже раздаем нуждающимся. Здесь бывает много людей, которые приходят за помощью, поэтому мародеры думали, что тут есть чем поживится", — рассказывает Александр.

По словам мужчины, в многоквартирных домах проживает по несколько семей, большинство квартир пустуют, а соответственно становятся целью мародеров. Точно такая же ситуация и с магазинами. Правоохранители физически не могу присмотреть за всеми пустующими квартирами в городе.

Сейчас на центральной площади города людей практически не встретишь, это связано с постоянными обстрелами, поэтому без надобности люди не выходят из своих домов.

Из-за обстрелов и жертв возле автобусных остановок начали устанавливать укрытия в которых можно подождать общественный транспорт или спрятаться во время воздушной тревоги. Чтобы немного разнообразить их вид, местные жители их разрисовали.

Что изменилось в жизни херсонцев после освобождения

Неподалеку от центральной площади под небольшим дождем прогуливается местный житель Александр.

Мужчина не покидал Херсон и на период оккупации. В правой руке он держит пакет с хлебом, который он получил в качестве социальной помощи.

"Живу на одну пенсию, помогает гуманитарка. Где-то возьму хлеб, где-то воду, где-то крупы, вот так и собираю продукты. Пенсию стараюсь тратить на медикаменты. Их тоже выдают, но там самое простое: от давления, головной боли. А если нужно что-то более серьезное, то за этим уже нужно идти в аптеку", — рассказывает Александр.

На пенсию мужчина вышел еще до начала полномасштабного вторжения РФ, до этого он работал механиком в автобусном парке.

"Когда россияне выходили, мы все очень обрадовались, так как при них здесь не было закона, они делали что хотели. Сейчас страшно ходить по улицам из-за обстрелов. Бьют хаотично, прилетает как по автобусным остановкам, так и по жилым домам", — рассказывает Александр.

По словам мужчины, многие жители Херсона, которые не хотят покидать город, стараются переезжать в Таврический район города.

Татьяна — бариста в одной из кофеен в Таврическом районе Херсона. Женщина подтверждает, что из-за отдаленности района от реки Днепр, по которой сейчас проходит линия фронта, район меньше всего попадает по обстрелы. В этом районе работают кофейни, магазины, аптеки, чаще ездит общественный транспорт, на перекрестках включены светофоры.

На период оккупации, Татьяна не выезжала из Херсона. Женщина говорит, что будет оставаться в Херсоне и не собирается покидать город.

"Здесь я родилась, выросла, это мой город и я не буду из него уезжать. Сейчас в город начали возвращаться люди. Мы уже пережили несколько волн отъездов и возвращений местных жителей. Первая волна, очевидно, произошла после оккупации города. После освобождения Херсона люди начали возвращаться. Когда подорвали дамбу Каховской ГЭС и участились обстрелы, часть тех, кто вернулся, снова покинули город. Сейчас люди обратно начинают возвращаться. Первая причина — это отсутствие денег. Многие задаются вопросом: у меня в Херсоне есть жилье, зачем я буду его где-то арендовать в другом месте и платить за это деньги?", — рассказывает Татьяна.

По словам женщины, то, что в городе стало больше людей она видит по работе ее кофейни.

"Мы открылись где-то полгода назад. Количество людей, которые покупают кофе, ежедневно растет. Если в самом начале это были, в основном, военные, то сейчас — это преимущественно местные жители. Ежедневно ко мне заходит более 100 человек. В среднем кофе у нас стоит 40 гривен, я считаю, это не мало, как для нашего города, но люди покупают, приходят сюда с детьми, а значит у них есть возможность", — говорит Татьяна.

Как живет Херсон под постоянными обстрелами

Районы, которые расположены в непосредственной близости от Днепра, больше всего поддаются обстрелам. Эти районы похожи на маленькие отдельные города, где жизнь очень сильно отличается от районов, которые обстреливают меньше, как к примеру Таврический.

В районах, которые расположены возле Днепра, не работают магазины, аптеки, здесь практически никто не живет. По дорогам разбросаны электропровода, которые повреждены из-за обстрелов. В таких районах остаются только пенсионеры, которые не могут их покинуть из-за отсутствия возможности арендовать квартиру в более безопасном месте. Также здесь повреждены практически все дома, из-за чего в них отсутствует свет, отопление и вода.

"В три часа у нас на улицах уже не встретишь людей. Говорят, в более отдаленных от прибрежной зоны районах жизнь кипит. У нас после 15:00, как только начинает темнеть, обстрелы только усиливаются", — рассказывает пенсионерка Алла, которая проживает в Корабельном районе Херсона.

По словам Аллы, их район обстреливают круглосуточно. На прошлой неделе, перед годовщиной освобождения, "творилось страшное".

"В соседний двор прилетел снарядил и убил женщину, в такие моменты тревогу уже включают после обстрела. Перед обстрелом тревогу включают если это ракета, или авиабомба. У меня во дворе тоже был прилет, повыбивало окна, посекло осколками двери в подъезде. Уже несколько дней сидим без света, отопления не было еще с прошлого года в этом году и не будет", — говорит Алла. По словам женщины, она уже привыкла к обстрелам, хотя казалось бы, к такому привыкнуть невозможно.

"Конечно мне страшно, но я думаю так: если прилетит рядом, то убьет очень быстро, а ели далеко, то буду жить. Молодежь жалко, вижу как они ходят без дела по городу, учебы нет, работы нет, что им остается? Только уезжать", — говорит женщина.