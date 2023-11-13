В пригороде Херсона под обстрел попал автомобиль, в котором семья с двухмесячным ребенком возвращались с медосмотра.

Об этом сообщает МВД.

У ребенка минно-взрывное ранение головы, состояние средней тяжести. На видео полицейские везут его в больницу.

Погиб 64-летний водитель авто, предварительно, дедушка ребенка. Его тело выгорело практически дотла, поэтому для опознания нужна экспертиза.

36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. У нее травматическая ампутация ног, медики борются за ее жизнь, сообщает прокуратура.

Семья возвращалась с медосмотра, когда попала под обстрел на въезде в село.

Напомним, вчера в результате очередного обстрела РФ погиб на собственном дворе 64-летний мужчина. Его жена госпитализирована, она находится в состоянии средней тяжести.

О том, как живет Херсон под обстрелами спустя год после освобождения, мы рассказывали в отдельном материале.

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