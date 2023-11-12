Сегодня утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть", - написал он.

Также госпитализирована его жена. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние – средней тяжести. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, в результате очередного обстрела Херсона российские войска нанесли удар по областной библиотеке имени Гончара. Здание получило существенные повреждения.

За минувшие сутки россияне совершили 62 обстрела, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации, 1 из них - ракетный. По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда.

Война в Украине идет уже 627-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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