В субботу, 11 ноября, россияне обстреляли Сумскую область. Погибли двое гражданских, которые ехали на мотоцикле.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

По данным прокуратуры, враг обстрелял автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области. В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которые ехали на мотоцикле. Одному из погибших было 70 лет, а другому - 59 лет.

Ранее мы писали, что в Сумской области собираются эвакуировать детей из 30-км зоны от границы из-за увеличения количества обстрелов РФ.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ обстреливает Авдеевский коксохимический завод, пытаясь пробиться на его территорию. На южном направлении украинские паблики заявляют о частичном успехе ВСУ на Ореховском участке. Под Херсоном продолжаются бои на занятом украинскими войсками небольшом плацдарме в районе села Крынки. Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.