В Сумской области хотят эвакуировать детей из тридцатикилометровой зоны от границы из-за увеличения количества обстрелов РФ.

Об этом заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх во время встречи с омбудсменом по правам человека Дмитрием Лубинцем, передает "Суспільне".

"За последний месяц мы потеряли девочку и мальчика, 14 и 15 лет, у которых впереди должна была быть еще счастливая жизнь. Я думаю, что максимально практически всех детей из тридцатикилометровой зоны мы должны эвакуировать в более безопасные места. Для этого мы строим по поручению Совета нацбезопасности защитные сооружения. Мы увеличили их до 40% по отношению к тому, что было в июле”, - сказал он.

По его словам, ранее из пятикилометровой зоны от границы эвакуировали более 600 детей.

Накануне в Купянском районе Харьковской области объявили, что проведут принудительную эвакуацию населения. На начало ноября в этих населенных пунктах находились 275 детей.

Также в Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.