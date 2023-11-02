В Купянском районе Харьковской области, где наступает армия РФ, проведут принудительную эвакуацию населения.

Решение об этом Совета обороны области поддержал Координационный штаб, сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Эвакуации подлежат семьи с детьми из сел Кондрашовка и Тищенковка, города Купянск, пгт Купянск-Узловой и Ковшаровка, сел Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново и Подолы.

На момент рассмотрения этого вопроса в Совете обороны области в этих населенных пунктах находились 275 детей. Еще 89 детей оттуда уехали за последние дни.

Ранее Синегубов сообщал, что почти три сотни детей принудительно эвакуируют из Купянского района.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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