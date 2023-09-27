Из пяти населенных пунктов Запорожской области, которые находятся возле зоны боевых действий, эвакуировали всех детей.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал заместитель председателя Запорожской областной военной администрации Евгений Мироненко.

По данным местных властей, из этих населенных пунктов вывезли 59 детей. Речь идет о городе Гуляйполе, селах Преображенка и Новопавловка в Пологовском районе, а также о Степногорске Васильевского района.

"Там мы полностью отработали и всех детей мы эвакуировали с семьями. По Степногорску тоже очень четко все отработано. В настоящее время никакой семьи с детьми там нет. И вообще там по гражданскому населению тоже такая вот ситуация у нас", – сказал Мироненко.

Сейчас в Степногорске Запорожской области нет ни одного жителя. Там проживали 82 человека, 39 из них были дети. Из сел Преображенка, Егоровка, Гуляйполя и Новопавловка вывезли 47 человек, из них 20 – это дети.

Принудительную эвакуацию детей из Преображенки, Егоровки, Гуляйполя, Новопавловки и Степногорска объявили еще 29 августа.

Ранее мы сообщали, что власти Харьковской области готовятся объявить о принудительной эвакуации сотен детей из Купянского района.