Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 19 ноября. В нем Зеленский заявил, что по представлению министра обороны Рустема Умерова сменил командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко.

"Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве. Задача очевидна – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов", - сказал президент Украины.

Смену руководства Медицинскими силами ВСУ уже прокомментировал министр обороны Рустем Умеров. На своей странице в Фейсбуке Умеров обозначил три задачи для нового командующего: цифровизация, обучение тактической медицине, ротация личного состава.

Напомним, ранее СМИ писали, что Минобороны планирует уволить трех высокопоставленных военных. Помимо Остащенко, в сообщениях прессы шла речь о генералах Сергее Наеве и Александре Тарнавском.

Эта информация появилась на фоне слухов о противоречиях Зеленского и военного командования.

Однако тогда в Минобороны Украины опровергли информацию об увольнениях.

"Но, как видим, теперь частично она подтвердилась", - комментирует кадровую перестановку в ВСУ телеграм-канал "Политика Страны".