В соцсетях разгорелся скандал между спикером Воздушных сил Украины Юрием Игнатом и депутатом от фракции "Слуги народа" Марьяной Безуглой.

Все началось с того, что Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он якобы не решает проблемы ВСУ. Затем она опубликовала пост с фотографиями Залужного в компании члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Даны Яровой и заявила, что "у генерала есть время на даму, но генерал ни разу не был ни в одном ТЦК и СП".

На эти сообщения отреагировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который заявил, что удаляет Безуглую из друзей на Фейсбуке из-за дискредитации главнокомандующего.

"После откровенной дискредитации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного этой подкомитетной удаляю это недоразумение публично!" — написал Игнат.

Безуглая пришла к нему в комментарии и обвинила спикера Воздушных сил в том, что он получил команду сверху.

"Что, команда пошла? Где вы видели дискредитацию? Я писала о проблемах ВСУ. У нас есть неприкосновенные темы? Генералитет? Мобилизация? Подготовка?" — написала она.

В ответ на это Игнат отметил, что удалил ее из друзей, потому что она "достала".

"Не, просто ты достала уже, если честно. Поэтому да. Мое решение. Желаю успеха", — ответил Игнат.

Он добавил, что 30 лет работает в ВСУ, на что Безуглая отреагировала, что если Игнат 30 лет в ВСУ, то он видел, как "продавались наши самолеты, как разбирались наши боеприпасы".

Игнат же ответил, что менять что-либо могут как раз депутаты, а не военные.

"Ну я же не депутат, чтобы что-то менять! А живу на одну зарплату… скромно! И за границей ни разу не отдыхал за все, к@рва, тридцать лет, понимаешь???" — написал Юрий Игнат.

Безуглая же продолжила обвинять спикера в том, что он находится во власти "совка". В ответ на это Игнат посоветовал ей пойти спать.

"Марьяна, иди спать, честное слово", — написал спикер ВС.

Летом мы подробно описывали ссору Безуглой с другим народным депутатом Николаем Тищенко.

А недавно Безуглая нарвалась на критику, поддержав версию о гибели помощника главкома ВСУ из-за неосторожности.