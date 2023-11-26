Главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана войны на 2024 год и потому должен уйти в отставку.

Об этом заявила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в Фейсбуке, ссылаясь на "непубличную дискуссию" с военными.

"Да, главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", - пишет она.

По ее словам, "эта проблема нарастала летом как на заседаниях ставки, так и в парламенте при планировании бюджета на 2024 год".

"Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало, и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", - написала нардеп.

Чуть менее недели назад Безуглая уже обвиняла главнокомандующего в том, что он якобы не решает проблемы ВСУ.

А на днях министр обороны Рустем Умеров дал понять, что в командовании ВСУ возможны отставки.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил конфликт с Залужным, призвав главкома ВСУ и украинских генералов не заниматься политикой.