В пятницу, 24 ноября, на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили вопросы мобилизации и ротации Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники. Поручил подготовить комплексные решения", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале.

Ранее Давид Арахамия заявлял, что в Раде готовится законопроект о ротации и демобилизации. По его словам, в Раде готовится законопроект, который коснется следующих вопросов:

Что делать с людьми, которые уже два года воюют без ротации.

Почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп.

Бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться.

Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи, и вопросы с ними нужно юридически решить.

Урегулировать вопросы с призывным возрастом, чтобы помочь ТЦК с мобилизацией.

Мы также сообщали, что Верховная Рада хочет расширить круг лиц, подпадающих под мобилизацию.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.