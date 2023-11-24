Владимир Зеленский. Фото - Фейсбук

В пятницу, 24 ноября, на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили вопросы мобилизации и ротации Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники. Поручил подготовить комплексные решения", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале.

Снимок сообщения в Фейсбуке

Ранее Давид Арахамия заявлял, что в Раде готовится законопроект о ротации и демобилизации. По его словам, в Раде готовится законопроект, который коснется следующих вопросов:

  • Что делать с людьми, которые уже два года воюют без ротации.
  • Почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп.
  • Бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться. 
  • Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи, и вопросы с ними нужно юридически решить.
  • Урегулировать вопросы с призывным возрастом, чтобы помочь ТЦК с мобилизацией.

Мы также сообщали, что Верховная Рада хочет расширить круг лиц, подпадающих под мобилизацию.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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