Украина перешла в оборону, а россияне сейчас растягивают силы ВСУ по всему фронту.

Такое мнение высказала бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью изданию "Лига".

"Их задача – истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно, и надо готовиться к этим вещам. Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачи уже другими какими-либо способами", – сказала Маляр "Лиге".

Она уверена, что тенденция истощения РФ Украины "не просто так".

"Истощают для того, чтобы сделать последующие после этого действия. И мы должны знать и готовиться к этому", - добавила экс-замминистра обороны.

Также, по словам Маляр, с мобилизацией "время популярных решений прошло".

"Время популярных решений уже прошло. Их не может уже быть в такой сложной войне... Мы должны понимать, что это долгий путь. И на этом пути есть какие-то неприятные вещи. Что у россиян просто физически больше людей, а у нас меньшая армия. У нас меньше оружия. Я откровенно не понимаю, почему мобилизация для общества – это такая страшная тема. Война вообще страшная, и во время войны будет мобилизация", - заявила бывшая замминистра.

Напомним, накануне в украинском командовании сообщали, что армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил о "сложной обороне" под Лиманом, Бахмутом и Авдеевкой.