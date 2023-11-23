Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 ноября.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

ВСУ продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском. Также удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.



В течение суток произошло 52 боевых столкновения. Враг нанес 38 авиационных ударов и совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений.

На Купянском направлении противник при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, где силами обороны отражено две атаки. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Купянска, Куриловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено десять атак. Враг нанес авиационные удары в районах Часов Яра, Богдановки, Клещеевки, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь ВСУ отбили 18 атак. Противник нанес шесть авиационных ударов в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Водяного и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны и четыре артиллерийских средства противника.

Ранее в командовании сообщали, что армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой.

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