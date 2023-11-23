Украина еще не использовала американские танки "Абрамс", поступившие на вооружение ВСУ в сентябре, и вряд ли сделает это до весны.

Об этом пишет Business Insider.

США передали Украине 31 танк, "но они практически не участвовали в реальных боевых действиях".

Аналитики предполагают, это связано с тем, что их "трудно использовать с пользой, ссылаясь на ухудшение погоды и жесткие оборонительные линии России". Кроме того, по их словам, Украина держит технику в резерве, поскольку "фронт стабилен".

Эксперты считают, что Украине отправлять зимой "небольшие группы" БМП "Брэдли" и "Абрамсов" будет "неэффективно", так как машины "трудно поддерживать" с точки зрения логистики. Сейчас дождь и грязь не позволяют использовать тяжелую военную технику, поэтому ВСУ будут ждать "подходящего момента", вероятно, весны.

Основатель Центра европейских инициатив по устойчивости в Германии Сергей Сумленный заявил, что танки были переданы слишком поздно и слишком в малом количестве.

"Всего три танка на сто километров — это смешно", — сказал он.

Ранее СМИ уже писали, что танки "Абрамс" прибыли в Украину слишком поздно и доставят ВСУ много проблем. Киеву придётся создавать новые цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива для этих танков, считает британский аналитик Марина Мирон.

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