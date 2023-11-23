В четверг, 23 ноября, в Украине идет 638-й день войны с Россией.

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23 ноября

12.04 НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны крупную немецкую строительную компанию Knauf, чей завод в украинском Соледаре был разрушен в прошлом году во время боёв за Бахмут.

Причина внесения Knauf в список - инвестиции в РФ.

За 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов уплатил в бюджет РФ около 117 млн дол. налогов.

Также, по данным НАПК, немецкая компания способствует мобилизации в РФ, отправляя своих сотрудников на войну против Украины.

11.52 Из Украины хотят сделать Израиль, пишет журналист Financial Times после поездки в Украину и общения с местными чиновниками.

"План игры состоит в том, чтобы создать военную экономику, ориентированную на оборону и технологии — по модели Израиля", - пишет журналист.

11.05 Сообщается, что это удары кассетными авиабомбами РФ по Авдеевке.

09.17 В Крыму в результате атаки украинских морских дронов погиб командир катера Черноморского флота Денис Никитин, сообщает "Черноморский казачий округ".

Сообщается, что атака была на корабль проекта "Серна". Украинское ГУР 10 ноября сообщало о поражении такого судна в Крыму, наряду с катером "Акула".

07.50 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил более 64 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты наступательных действий не вели. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник четыре раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

07.33 Около полуночи РФ ударила по Криворожскому району Днепропетровской области. Враг направил ракету на объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Также враг ударил из тяжелой артиллерии по Красногригоревской громаде Никопольского района. Люди невредимы.