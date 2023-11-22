Анализируем ситуацию на 637-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Зеленский сегодня заявил о "сложной обороне" под Лиманом, Бахмутом, Донецком и Авдеевкой.

"Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге", - написал президент по итогам ежедневного селектора.

Карта украинского военного ресурса DeepState показывает продвижение РФ южнее Бахмута в последние дни - в районе Клещеевки и Андреевки, об освобождении которых ВСУ сообщили в сентябре.

Также, как заявил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов на вверенном ему фронте (от Авдеевки до Орехова).

Ранее сообщалось о том, что РФ начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

Под Авдеевкой россияне в последнюю ночь усилили удары с воздуха и артиллерии, как пишут и местные паблики. Российские телеграм-каналы заявляют о продвижении противника в районе промзоны к югу от Авдеевки. Украина этого не подтверждала.

Также паблики РФ сегодня писали о захвате американкой БМП "Брэдли" под Авдеевкой, что также не комментировалось Украиной.

Стратком ВСУ сегодня подтвердил украинский удар по Старобешево ("ДНР"), где российские военные собрались на концерт по случаю дня ракетных войск.

На мероприятии выступала актриса Полина Меньших, которая, как сообщается, погибла во время удара.

Есть разноречивая информация о потерях и среди российских военных. Украинские паблики говорят о гибели 25 российских военных и сотне раненых. Российские военные телеграм-каналы пишут, погибло семь человек.

Первый удар, как утверждается, не попал прямо в зал, поэтому многим удалось эвакуироваться. На недавно опубликованном видео заметно, что в зале после первого удара погас свет, и люди начали с криками разбегаться. Затем, как заявляется, произошел повторный удар.

Также российские паблики показали фото, где видно, что зрительский зал получил пробоину в крыше, но сам не слишком пострадал. Сильные разрушения в крыше здания и других помещениях ДК.

В ночь на среду Воздушные силы сбили 14 дронов "Шахид", которые летели со стороны Азовского моря. Также была выпущена крылатая ракета Х-22, которая "не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности".

Также вчера ВСУ второй раз за время войны сбили иранский дрон Mohajer-6. Его приземлили на подлете к Одесской области.

Первый такой беспилотник был сбит в сентябре 2022 года, заявляют Силы обороны юга. "Наши воины тогда выловили "Mohajer-6" с его ракетами Ghaem-5 и тщательно изучили это произведение вражеской техники", - сообщили военные.

Mohajer-6" предназначен для разведки и атак. Он может нести четыре управляемые ракеты и аппаратуру весом до 100 кг. Его дальность полета составляет до 200 км, а продолжительность – до 12 часов. Максимальная высота полета дрона 5,4 км.

Говоря о событиях этой ночи, минобороны РФ заявило об уничтожении четырех безэкипажных катеров "на пути к Крыму". Также ведомство сообщило о сбитии над Крымом трех беспилотников.

Западная помощь

Владимир Зеленский продолжает аргументировать для американцев необходимость продолжать оказывать помощь Украине.

В частности тем, что большая часть этих денег возвращается в США через производство и рабочие места.

"Когда вы производите для Украины и вместе с Украиной, вы производите это также и с американцами. Итак, основные детали будут производиться в ваших штатах", — сказал украинский президент в интервью Fox News.

Отметим, что таким образом президент впервые повторил аргументы Байдена, почему Западу нужно выделять помощь Украине.

Интересно, что за минувший месяц количество американцев, считающих, что США тратят слишком много на помощь Украине, снизилось с 52% до 45%. Таковы данные свежего опроса AP.

Число "укроскептиков" снизилось даже среди республиканцев - с 69% в сентябре до 59% в ноябре.

Отметим, что в последние недели демократы развернули обширную кампанию за выделение средств Украине. Аргументы используются самые разные - от сравнения ситуации со Второй мировой войной, куда США сперва тоже не хотели вмешиваться, до фактора роста рабочих мест благодаря военному заказу.

В то же время многие западные эксперты предупреждают, что основные усилия по поддержке Украины, судя по всему, будут ложиться на плечи Европы, поскольку в США идет крупный политический раскол, который не обусловлен лишь Украиной.

Констанца Стельценмюллер, руководитель центра США и Европы при Брукингском институте, считает, что у Запада должна быть новая стратегия, которая "перенесет бремя с Америки, находящейся в состоянии внутренней борьбы, туда, где ей место: в Европу".

В то же время Европа пока не показывает признаков готовности возглавить военные поставки Украине. План Евросоюза выделить 20 миллиардов евро в течение четырех лет на оружие для Украины рискует провалиться, сообщает Bloomberg.

Некоторые члены ЕС, включая Германию, не смогли договориться об условиях такого финансирования. Вместо этого европейцы надеются договориться о выделении хотя бы 5 миллиардов евро на следующий год с обязательствами по продолжению поддержки Украины в будущем.

При этом официально в США снижения своей роли в военной поддержке Украины не признают и говорят, что ничего не изменилось. В частности, поставив под сомнение вчерашние данные СМИ о том, что поставки Украине натовских снарядов упали на 30%.

"Да, я видела эту историю. Послушайте, я бы так не заявляла. Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме", - заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Пока Украина испытывает трудности со снарядами, США опасаются, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Иран уже предоставил России боевые беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине", — сказал Кирби.

Обеспокоенность по поводу баллистических ракет в Белом доме усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре, где ему продемонстрировали иранские баллистические ракеты "Абабиль" и "Фатех-110".

Военные перспективы

Зеленский сегодня заявил о том, что цена мира - отдача России Крыма и Донбасса.

"Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план", – так президент прокомментировал слова Трампа, что он может остановить войну в Украине за 24 часа.

При этом Путин на онлайн-саммите лидеров G20 сегодня заявил, что РФ "никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине". "Мы должны думать, как ее (войну в Украине - Ред.) прекратить", - сказал российский президент.

Напомним, что российские официальные лица заявляют, что готовы в любой момент на переговоры с Украиной, но только при условии признания "реалий на земле" (то есть, захвата россиянами украинских территорий). Украина, как видим, из слов Зеленского, отказывается вести переговоры на таких условиях. Более того - еще в прошлом году было принято решение СНБО о запрете ведения любых переговоров с Путиным.

Тем не менее, уже цитированная эксперт Констанца Стельценмюллер считает, что в связи с неудачами Украины в США и Германии - ключевых странах для поддержки ВСУ - появились лоббисты переговоров с Кремлем и окончания войны на условиях фиксации территориальных захватов России.

"Самый тщательно охраняемый секрет альянса заключается в том, что некоторые из наиболее ярых сторонников территориального урегулирования заседают в канцелярии Германии. Но у этой идеи есть друзья в других местах, в том числе в Вашингтоне", - пишет руководитель центра США и Европы при Брукингском институте.

Отметим, что, судя по недавней статье Time, да и другим материалам западной прессы, настроения начать переговоры есть и в Киеве.

А сегодня всплыл по этому поводу еще один интересный эпизод.

В ходе суда по избранию меры пресечения народному депутату от "Слуги народа" Андрею Одарченко, которого подозревают в коррупции, прокурор процитировала запись беседы Одарченко с главой Агентства по восстановлению Мустафой Найемом.

Одарченко заявляет, что не верит в оборону Харькова (нардеп сам из этого города) и думает, что украинской власти придется договариваться о сдаче территории России.

"В Харьков я не верю, Мустафа",- заявил Одарченко. На что Найем уточняет - почему?

"Ты что, две ядерные триады имеют две страны Россия и Америка, о чем мы говорим, ты что, это мощь. Нас разметут, мы блохи. Уже Иран и Китай дает России оружие, на фронте месиво. У русских мобрезерв, а у нас все сдувается", - говорит Одарченко.

Еще более интересно, что с тяжелой ситуацией на фронте и перспективами переговоров с Россией он связал намерения Зеленского провести выборы (разговор был ещё до заявления президента о неуместности выборов). По версии Одарчено, президент понимает, что его все равно заставят договариваться с Россией, а потому он хочет переизбраться до того, как это произойдет. Потому что после того, как он договорится с РФ, рейтинг обнулится.

"Почему первый (Владимир Зеленский - Ред.) хочет выборы сейчас? Потому что заставят договариваться, и правильно. Зачем нам эти донецкие и луганские, Крым - черт с ним. Понятно, что жалко, но нужно договариваться. Если он (Зеленский - Ред.) выборы не проведет, он обнулится вообще", - процитировал прокурор Одарченко.

Сам нардеп позже заявил, что ничего такого не говорил. Однако, судя по всему, эти слова легли в материалы дела и, вероятно, могут быть подтверждены экспертизой.

То есть получился весьма показательный спич от депутата правящей партии "Слуга народа". Получается, что в частных беседах (не на публику) представители властной команды тему договоренностей с Россией обсуждают весьма активно.

Детальнее о ключевых проблемах текущего момента для Зеленского в разрезе ситуации на фронте мы писали в отдельном материале.

Новые языковые трения

В Украине продолжают "качать" тему русского языка в украинской армии.

Не успел отгреметь скандал с Фарион, отказавшей в праве быть украинцами русскоязычным военным, на теме отметился мовный омбудсмен Тарас Креминь.

Он заявил, что понятия "русскоязычный" в Украине не существует, поскольку "все мы граждане Украины". А первая реакция украинских военных на передовой, когда они слышат русский язык, - это, по мнению омбудсмена, "выстрел".

"С началом полномасштабного вторжения фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности нашей идентичности и культуры, и это маркер "свой-чужой". И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция – выстрел", - заявил Креминь.

Однако реальные украинские военные, которые с первого дня вторжения находятся на фронте, опровергают эти утверждения.

Мы уже публиковали заявление снайпера с позывным "Дед", который воюет под Бахмутом. После скандала с Фарион он заявил, что на фронте тема языка никого не волнует.

По его словам, в подразделениях, где служил он, большинство - русскоязычные. В лучшем случае, некоторые говорят на суржике. Единицы - на украинском.

При этом сам "Дед" говорит неизменно на русском, в чем можно убедиться по интервью, которые он дает. То есть, по логике Тараса Креминя, он "чужой".

Военный прокомментировал и сегодняшнее заявление Креминя. "Что-то я не понял, а русскоязычных, грекоязычных, татароязычных и других язычных граждан Украины не может быть?", - спросил он.

Заявление на тему русского языка в ВСУ сегодня сделал известный украинский актер Богдан Бенюк.

Он поддержал заявление Ирины Фарион.

Бенюк вообще сказал, что считает "захватчиками" украинцев, которые продолжают общаться на русском языке после начала войны.

"Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Потому что тот гражданин Украины, который является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. Это касается и украинцев за рубежом. Если они не общаются на украинском языке, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они русские", – сказал Бенюк.

Отметим, что подобные заявления уже вызывают сильное раздражение в армии, в которой служит огромное число русскоязычных. В соцсетях расходятся видео с военным, который предложил запретить русскоязычным воевать за Украину и дать им уехать за пределы страны, раз их не считают неполноценными украинцами.

Понимания такую угрозу власти первоначально довольно жестко отреагировали на скандал вокруг Фарион: ее уволили с работы, а СБУ возбудило уголовное дело. Но, как видим, заявления против русскоязычных в армии продолжаются. При этом к ним подключился уже и чиновник - Креминь.

Детальнее в этом вопросе мы разбирались здесь.