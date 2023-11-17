Увольнение известной поборницы украинизации народного депутата седьмого созыва Ирины Фарион из университета "Львовская политехника" и открытие СБУ уголовного дела в отношении нее стало новым этапом большого языкового скандала, который может иметь последствия для украинского общества.

Как сообщала "Страна", Фарион, чья известность создана на борьбе с русским языком в Украине, в последнее время несколько раз жестко критиковала русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Она заявила, что такие солдаты, с ее точки зрения, не являются украинцами.

"Тех, кто не знает государственного языка, кто бы они ни были - презирают. И брезгуют ими", - заявила Фарион.

Также больший резонанс приобрел инцидент с Фарион, случившийся параллельно. Она опубликовала скрин письма проукраинского студента из Крыма в свою поддержку, оставив на изображении его имя и место учебы. И скоро парня задержали. На накрывшую соцсети волну возмущения и по поводу русскоязычных солдат, и крымского студента, обратили внимание власти.

По обоим случаям в правоохранительные органы обратился уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. И СБУ заявила, что начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям Фарион.

Обе истории получили и другое продолжение. Во "Львовской политехнике" часть студентов стали требовать уволить Фарион с должности профессора кафедры украинской филологии, что в итоге и случилось. Она пообещала судиться с вузом, дело СБУ против себя назвала необоснованным, а общественную реакцию предвзятой.

В общем, скандал уже вышел далеко за рамки обычной сетевой перебранки на "мовную" тему. И ряд экспертов полагает, что он является свидетельством серьезных изменений в украинском обществе. Фарион за ее нападки раскритиковали не только русскоязычные, но многие украиноязычные люди. В том числе и во Львове. И реакция властей на этот раз была жесткой и по Фарион возбудили дело, в том числе, и по статье за нарушение равноправия граждан. Что, если дело дойдет до подозрения, теоретически может стать прецедентом - эту же статью можно будет применять и к другим людям, которые оскорбительно высказываются о русскоязычных.

Что очень сильно контрастирует с предыдущими языковыми скандалами, когда основным "мейнстримом" было поддержка украинизации и порицание говорящих по русски. Многие помнят недавно проведенный опрос во Львове, где почти все опрошенные отказывались говорить на русском языке, когда к ним на нем обращались. Теперь же во Львове митингуют студенты с требованием уволить Фарион.

Но тут нужно понимать, что случай с Фарион - особый, так как ее заявления прямо били по боевому духу украинской армии, где служит огромное количество русскоязычных. В соцсетях уже появляются видео бойцов ВСУ, которые предлагают демобилизовать всех русскоязычных из армии и дать им выехать за границу, раз они, получается, какие-то "неправильные украинцы". И это очень опасная тенденция, которую военно-политическое руководство сразу почувствовало, а потому и отреагировало жестко.

Но готовы ли власти (а также проводники политики украинизации в госорганах и в общественном секторе) пойти дальше и признать какие-либо другие права русского языка в Украине кроме права звучать в окопах под обстрелами? Не факт. По крайней мере никаких сигналов об этом пока не поступает.

Однако перемены в настроениях общества в отношении русского языка после скандала очевидны. И, в перспективе, они действительно могут повлиять на изменение языковой политики в Украине, если нынешний тренд продолжится и укрепится.

Подробнее о скандале читайте в статье "Страны".

"Сброд" и "москворотые быки"

Ирина Фарион создала новый скандал вокруг русского языка в Украине, в которой языковые противоречия в последнее время снова серьезно обострились.

Мы писали, что доцент "Львовской политехники" заявила в интервью 5 каналу, что не считает украинцами военных, имеющих отношение к подразделению ВСУ "Азов", которые говорят на русском языке.

"Что вам парни мешает, если вы такие мощные, и вы тогда очень умные, что вам мешает выполнять 29 статью Закона про Вооруженные силы. Вы, парни, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии - это сброд тогда. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке. Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григоровича Шевченко", - сказала Фарион.

Недовольных этим заявлением было много. Фарион вскоре им ответила назвав своих критиков "быдломасой", а русскоязычных солдат" — "москворотыми быками, которые позорят ВСУ".

Тогда с открытым обращением к Фарион выступил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, который раньше воевал в полку "Азов".

"Специально для Ирины Фарион. Никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого второго подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й!" – написал в Telegram-канале своей бригады Жорин, обвинив Фарион в расколе украинского общества по "ФСБшным методичкам" и призвав правоохранительные органы обратить внимание на высказывание преподавательницы львовского вуза.

Фарион без внимание это заявление не оставила. "А кто такое с кацапской фамилией Жорин? Оно откуда взялось? Чего оно не у пуйла со своим языком, идеями, ценностями? Говорят, что оно нарычало на меня? Это прекрасно. Проявление сатаны под влиянием моих слов необходимо", - написала Фарион, назвав также Жорина "большевистским хамом", "падлой" и "мусором".

Также она завила о "начале большевизации украинской армии".

Фарион сравнила Жорина с Емельяном Волохом, который "был марксистом и уничтожил националиста Петра Болбочана" (Петр Болбочан - военачальник Украинской народной республики, который в 1919 году пытался свергнуть Симона Петлюру и был за это расстрелян - Ред.).

"Начался процесс большевизации некоторых структур в Вооруженных силах Украины. Это очень небезопасный процесс. Мы его уже один раз переживали, это было ровно сто лет назад", - сказала Фарион.

Комментировавшие эту ситуацию разделились на два лагеря. Многие согласились с оценкой, что заявления Фарион сеют опасный разброд в обществе, которое ведет войну.

Впрочем, некоторые встали на сторону доцента "Львовской политехники" или поддержали саму идею не давать никаких скидок русскому языку в Украине.

"С языком все очень просто: одно из главных требований Путина - русской язык. Значит, тот, кто его сейчас отстаивает, работает на Путина", - написали на своей странице в Facebook писатели Дмитрий и Виталий Капрановы.

В поддержку Фарион выступили и нардеп Вятрович, и известный националист Дмитрий Корчинский.

Реакция властей

Кроме того, с Фарион случился еще один инцидент.

Доцент опубликовала скрин электронного письма в свою поддержку из Крыма. Написал его студент симферопольского вуза, чьи имя и фамилия, а также место учебы также были указаны на скрине. На это обратили внимание не только в Украине. По всей видимости, к парню наведались российские силовики, потому что скоро в Интернете появилось его "покаянное" видео.

На Фарион обрушилась новая волна критики.

А Алексей Арестович обратил внимание на то, что студент, данные которого засветила Фарион, учится на специальности украинская филология в Симферопольском университете.

"Наиболее примечательным в истории с Фарион и сданным ею крымским студентом это то, что в оккупированном тоталитарной Российской Федерацией Симферополе, парень учится на 1 курсе украинской филологии. А у нас в свободной Украине - мовний Талибан. Свобода отчаянно, отчаянно дралась с диктатурой", - иронизирует Арестович.

В конечном счете на ситуацию отреагировали власти.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился по поводу и языкового скандала, и ситуации со студентом в правоохранительные органы. Параллельно от руководства "Львовской политехники" часть студентов вуза и некоторые возмущенные Фарион люди стали требовать ее увольнения. Ректорат не сразу и, по всей видимости, нехотя, но все-таки пошел на это. Не исключено, что на это также повлияли власти.

Кроме того, история получила юридическое продолжение: СБУ начала уголовное производство по обоим резонансным случаям с Ириной Фарион. Дело открыто по статье 161 Уголовного кодекса "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", статье 435-1 "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему", статье 163 "Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер" и статье 182 "Нарушение неприкосновенности частной жизни". По высказываниям и публикациям преподавательницы будет проведена экспертиза.

Правда, пока подозрение Фарион еще не вручено.

Фарион назвала открытое против нее дело необоснованным, которое, впрочем, "не выбьет ее из жизненной колеи". И она продолжает гнуть свою языковую линию, а также пообещал подать в суд на руководство ВУЗа за свое увольнение.

Что меняется в обществе

Реакция властей на эту историю примечательная. Серьезный сигнал - не только действия того же омбудсмена или представителя президента по Крыму Тамилы Ташевой, которая возмутилась фактической "сдачей" Фарион проукраинского студента. Активность СБУ также обращает на себя внимание. Добавим, что упомянул ситуацию и президент Владимир Зеленский, который в ежедневном обращении к украинскому народу от 15 ноября сообщил о встрече с главой СБУ на тему борьбы с коллаборантами и "теми, кто раскалывает страну изнутри".

Судя по всему, власти обеспокоило то, что Фарион "наехала" на русскоязычных военных.

Потому что последствия этого для армии легко просчитываются.

В ТикТок широко разошлось видео одного из военных, который предложил демобилизовать всех русскоязычных солдат и дать им выезжать за границу, раз их кто-то считает "неполноценными украинцами". Распространение подобных настроений представляет большую угрозу для боевого духа украинской армии, учитывая большое количество русскоязычных, которые в ней служат.

Также обращает на себя внимание то, что реакция большей части общества в публичной сфере и соцсетях, где ранее доминировали настроения в поддержку украинизации, на этот раз была очень негативной в отношении Фарион. Ее фактически поддержали лишь самые ярые националисты. Даже во Львове студенты выступили против нее.

Но говорит ли это о том, что языковая политика в Украине начнет меняться?

Опрошенные "Страной" эксперты в этом не уверены, хотя и отмечают, что общественные настроения меняются, что, в перспективе, может оказать влияние и на действия властей.

“Я не вижу, чтобы случай Фарион привел к какому-то кардинальному повороту в государственной гуманитарной политике. Я бы объяснил действия власти, в том числе, желанием обрести некий наглядный пример, чтобы обращаться к нему в ситуациях, когда какой-то американский или европейский политик будет говорить о неких притеснениях в Украине. Мол, у нас не все так однозначно, как вы говорите. А вообще серьезные изменения такого плана возможны под давлением внешних обстоятельств - например, если потребуют того перспективы членства в ЕС, или смены политической команды, если если придут люди, которые не на словах, а на деле, решат ввести европейские нормы гуманитарной политики и все-так соблюдать баланс интересов и не работать на разделение общества”, - говорит политолог Андрей Золотарев.

"Случай с Фарион уже изменил ситуацию. Благодаря этому инциденту формируется новая точка баланса внутри общества, при которой никто не подвергает сомнению государственный статус украинского языка, однако обижать русский - уже токсично: можно обрести ярлык новой Фарион. И это благодаря военным, которые, как оказалось, могут кардинально переформатировать даже основы гуманитарного курса страны, к которым относится несомненно вопрос языка. И власть вынуждена прислушиваться к их мнению, давать заднюю, потому что создавать кризис в отношениях с русскоязычными военнослужащими власть не хочет”, - считает политолог Руслан Бортник.

“Не вижу, даже с учетом случая с Фарион, предпосылок для изменений в языковой политике властей. Хотя в ближайшие годы, думаю, начнется общественная реакция на нынешнее языковое “хунвейбинство”, - полагает политолог Кость Бондаренко.

"Война обесценила ключевую идею "старого" украинского национализма: язык - наше все, и нация должна строится на размежевании носителей украинского и русского языков. Однако значительная часть политических элит, по мнению эксперта, эти изменения не заметила. И в этом политический трагизм. Часть элит продолжают играть по правилам довоенной политики, хотя время ее ушло", - считает политолог Вадим Карасев.