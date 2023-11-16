Экс-депутат Ирина Фарион прокомментировала слова заместителя командира 3 ОШБр, экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, который призвал ее прекратить высказывания в адрес бойцов ВСУ и в целом "пойти на***".

В публикации в Телеграм-канале он называет Фарион "конченной п***ой" и просит правоохранителей обратить внимание на деятельность Фарион, которая, по его словам, раскалывает украинское общество, действуя по фсбшным методичкам.

"Странно, что я не получила еще никакого документа, что я теперь уже переименована. Я теперь не Фарион Ирина Дмитриевна, а конченная п***а", - ответила на это Фарион.

Напомним, что ранее Фарион потребовала от Зеленского, Залужного и Умерова наказать офицеров "Азова" за "хамское поведение".

Они резко отреагировали на предыдущие заявления экс-депутата о русскоязычных военнослужащих ВСУ.

Также мы писали о том, что СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион.

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