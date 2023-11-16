Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит "5 канал" из-за скандального интервью Янины Соколовой с Ириной Фарион.

Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании после полученных обращений омбудсмена и СБУ.

Предварительный мониторинг программы уже показал, что там были признаки нарушения закона "О медиа" в части распространения дискриминационных высказываний, сообщил член Нацсовета Максим Оноприенко.

Проверка будет завершена до 15 декабря.

Напомним, что СБУ по высказываниям экс-депутата Ирины Фарион в этом эфире открыла уголовное дело.

В последнее время возникло несколько скандалов, связанных с высказывания экс-нардепа. Она раскритиковала русскоязычных военнослужащих в рядах ВСУ.

После этого омбудсмен обратился в полицию с заявлением о дискриминации и нарушении прав.

Также экс-депутат обнародовала письмо проукраинского студента из Крыма, не скрыв его личные данные. После чего студента задержали ФСБшники.

Это также сало поводом для обращения омбудсмена в СБУ.

Сама Ирина Фарион от своих слов не отказывается.

А скандал вокруг нее назвала "гэбистской тактикой".