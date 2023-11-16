Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион прокомментировала открытие против нее уголовного дела СБУ. Она считает его необоснованным.

Свой взгляд на события Фарион изложила в видеокомментарии, опубликованном на ее Ютуб-канале.

По словам Фарион, об открытии дела она узнала из СМИ, но это "не выбьет ее из жизненной колеи".

Она также раскритиковала Уголовный кодекс за якобы неграмотно составленные формулировки статей, которые ей инкриминируют. По ее мнению, с этого начинаются "ошибки судьбы Украины".

Также она процитировала слова Иосифа Слипого: "Я благодарю Бога, что меня били рабы, а не свободные люди".

Фарион утверждает, что её высказывания из интервью, которые легли в основу дела, были нарезаны и смонтированы, поэтому общество сделало ложные выводы, вырывая цитаты из контекста.

Филолог затронула и тему русскоязычного населения Украины, назвав его "политическим конструктом". Фарион сослалась на решение Конституционного суда от 2021 года, который пришел к выводу, что юридического определения русскоязычного населения не существует.

Фарион настаивает на своем озвученном ранее сравнении русскоязычных в Украине, которые "не могут определиться, кто они", с болотом.

Еще она заверила, что не называла ВСУ "сбродом", а СМИ сманипулировали ее словами. По мнению Фарион, "сбродом" армия станет, если не будет соблюдать дисциплину и исполнять законы, включая 13-ю языковую статью закона о ВСУ. Последняя гласит: "В Вооруженных силах Украины языком служебной деятельности, делопроизводства и документации является государственный язык".

Напомним, вчера Фарион уволили из Национального университета "Львовская политехника".

Фарион обвинила в работе на ФСБ студентов политехники, требовавших ее уволить.