Некоторые СМИ сегодня вечером написали, что СБУ предъявила подозрение Ирине Фарион. Однако, как уточнил источник "Страны" в Службе безопасности, против Фарион пока только открыли уголовное производство, но само подозрение ей пока не вручили.

Напомним, Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова". Позже она вновь высказалась о "москворотии" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину это не заслуга.

После этого скандала проукраинский студент из Крыма написал Фарион письмо со словами поддержки ее позиции. Она этот скрин опубликовала, не закрасив имени крымчанина, после чего парня забрали в "центр по борьбе с экстремизмом МВД Симферополя".

Сегодня Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в ее отношении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

А вскоре Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Фарион уволена по п.3 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины, который гласит: "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением работы, является основанием для расторжения трудового договора с работником".