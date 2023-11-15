Экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что подаст в суд на Национальный университет "Львовская политехника" за свое увольнение.

Об этом Фарион написала в своем телеграм-канале.

"Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Как же очень маленькие стали сразу работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий. Готовлю иск в суд", – заявила Фарион.

Напомним, сегодня бывшего народного депутата от партии "Свобода" и преподавателя Ирину Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".

Увольнению предшествовали скандалы, в которые попала Фарион. Так, она заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова". Позже экс-нардеп вновь высказалась о "москворотии" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину - это не заслуга.

После этого скандала проукраинский студент из Крыма написал Фарион письмо со словами поддержки ее позиции. Она этот скрин опубликовала, не закрасив имени крымчанина, после чего парня забрали в "центр по борьбе с экстремизмом МВД Симферополя".

Сегодня Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Фарион сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

После этого Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Экс-нардеп обвинила требовавших ее увольнения студентов "в работе на ФСБ".