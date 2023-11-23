В Чернобаевке после обстрела кассетными боеприпасами погибли три человека, пятеро ранены, сообщает ОВА.

Предварительно, село в пригороде Херсона атаковали кассетными боеприпасами.

Разрушены 60 жилых домов и хозпостроек.

Мониторинговые паблики связывают обстрел с анонсом от Херсонской ОВА, что в селе сегодня будут хоронить военного.

"Связывают этот массированный обстрел... с АНОНСОМ похорон военнослужащего, сделанным местными властями. Видимо кое-кто забыл, что они подпадают под категорию "прифронтовые населенные пункты". Видимо кое-кто забыл Чернигов, Грозу и другие подобные случаи", - пишет "Николаевский Ванек".

Отметим, что на канале Херсонской ОВА сегодня появилось сообщение, что сегодня в Чернобаевке будут хоронить 19-летнего военного. Время указано не было.

Также армия РФ в ночь на четверг обстреляла Херсон. Погиб 42-летний мужчина, еще один ранен - у него контузия, сообщает Херсонская ОВА.

Кроме того, повреждены многоэтажка, медучреждение и частный дом.

А в Бериславе во время российских обстрелов погиб 70-летний велосипедист. Мужчина передвигался по улице на велосипеде, но был атакован с беспилотника.

"Российская армия убила пожилого жителя Берислава. Около 11:30 оккупанты с беспилотника атаковали велосипедиста, который передвигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении администрации.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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