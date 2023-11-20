Сегодня утром армия РФ обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне, погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В результате вражеского удара погибли два водителя, еще один человек - ранен", - написал он.

Повреждены автомобили, а также жилой дом.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что около 09:00 россияне совершили обстрел города предварительно из артиллерийского оружия.

Напомним, вчера в результате российского обстрела Херсона пять человек получили ранения, среди них трехлетний ребенок.

Накануне в Херсоне в результате очередных российских обстрелов пострадал волонтер. 42-летний мужчина, попавший под огонь врага в собственном автомобиле.

Война в Украине идет уже 635-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики и западные СМИ пишут, что на юго-востоке от Авдеевки россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась с 2014 года. Deep State уточняет, что россияне продвинулись в районе станции Ясиноватая-2 в авдеевской промзоне. Под Бахмутом россияне продолжают наступать севернее Клещеевки. Также активные бои ведутся под Старомайорским на Времьевском выступе.

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