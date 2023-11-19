В воскресенье, 19 ноября, россияне ударили из минометов по городу Середина-Буда в Сумской области. В результате обстрела погиб местный житель.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области в своем телеграм-канале.

"19 ноября 2023 года, около 18:30 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из миномета обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Сумской области. В результате атаки оккупантов на территории собственного домовладения погиб 51-летний мужчина", - говорится в сообщении ведомства.

Также в прокуратуре опубликовали фото последствий обстрела.

Напомним, недавно россияне обстреляли автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута – Новая Гута Шосткинского района Сумской области. В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которые ехали на мотоцикле.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.