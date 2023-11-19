В воскресенье, 19 ноября, в Украине идет 634-й день войны с Россией.

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19 ноября

09:10 В Киевской области после ночной атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры.

Об этом заявили в Киевской ОВА.

09:05 Если Украина согласится с миром без возвращения Крыма, она может не сохраниться как государство.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть ли у нас финал, где мы не заходим в Крым, который бы четко говорил, что Украина будет иметь историческую перспективу? Есть ли хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий, и в России не прошли соответствующие политические, управленческие изменения и т.д. Есть ли у нас тогда хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10-15 лет?", - заявил он в интервью "24 каналу".

Поэтому Подоляк призывает украинцев "дотерпеть" тяготы войны.

"Нужно осознавать, что при всей сегодняшней тяжести, депрессии, – должны дотерпеть. Это важно для того, чтобы наши дети не терпели все это", - заявил он.

08:23 Украина сбила 15 из 20 ударных дронов, которые РФ запустила этой ночью.

По данным Воздушных сил, ПВО работала в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

08:00 Во время ночной атаки РФ в Киеве и области силами ПВО было уничтожено около десяти дронов типа "Шахед". Об этом сообщили в городской военной администрации.

"Вторые сутки подряд враг атакует столицу дронами. По предварительным данным, снова были применены баражирующие боеприпасы типа "Shahed". БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в столице объявлялась несколько раз. Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей", - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

В городе не зафиксированы пострадавшие или разрушения.