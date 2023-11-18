В Херсоне в результате очередных российских обстрелов пострадал волонтер. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Это 42-летний мужчина, попавший под огонь врага в собственном автомобиле", - написал он.

Пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями.

Также сегодня военные РФ ударили из артиллерии по предприятию в Херсонской области, есть раненый. По данным ОВА, пострадал 56-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги.

Накануне российские войска массировано обстреляли Центральный и Днепровский районы. Пострадали жилые дома, медучреждение, заправочные станции, магазин, автомойка.

Три женщины погибли, шестеро ранены, в том числе 15-летний ребенок.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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