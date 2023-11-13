Журналисты "Страны" поговорили с жителями одного из наиболее обстреливаемых микрорайонов Херсона "Остров". Он находится на берегу Днепра и был затоплен после прорыва дамбы Каховской ГЭС.

"Последние две недели обстрелы участились. Мы уже привыкли к этому, но поскорее бы это все закончилось", - рассказывает Евгения Павловна.

Женщина со своей соседкой Людмилой Васильевной вышли набрать питьевой воды. По их словам, та вода, которая течет из крана очень грязная и ее нельзя пить даже после кипячения.

"Микрорайон "Остров" - это как отдельный город в городе. Пускают сюда только местных жителей или волонтеров, это считается красная зона", - рассказывает Людмила Васильевна.

По ее словам, 80% местных жителей его покинули. Оставшиеся говорят, что не уезжают из-за отсутствия денег.

"А куда я поеду с пенсией 2500 гривен? Где я буду жить?" - говорит Татьяна.

По ее словам, раньше люди выживали за счет гуманитарки, но сейчас ее стали выдавать намного реже.

"Гуманитарки было много после освобождения Херсона, потом приутихло, но как взорвали Каховскую ГЭС и нас затопило, гуманитарку снова начали везти, а сейчас опять приутихло", - рассказала Татьяна.

Рядом с женщиной сидит 16-летний парень, он помогает Татьяне возить продукты на рынок, где она торгует.

"Молодежи нечем здесь заняться. В следующем году я заканчиваю школу, сразу после этого хочу уехать за границу", - говорит парень.

Также жители микрорайона "Остров" говорят, что после подрыва дамбы у них пропало электричество и включили его всего несколько дней назад.

"Отопления нет, власть говорит, что хочет его включить, но многие из тех кто уехали, просят этого не делать, чтобы им не насчитывали платежки за отопление", - говорит Людмила Васильевна.

Женщина надеется, что жителям их района спишут долги за коммуналку.

"Мне продолжают приходить платежи за коммуналку, но я их не плачу, у меня выбор небольшой: или купить хлеб, или заплатить за коммуналку. Но самое главное, чтобы закончилась война, чтобы обстрелы прекратились, а там уже как будет", - говорит Евгения Павловна.

Ранее мы сообщали о том, как живет Херсон под обстрелами спустя год после освобождения.

Также жители пригорода Херсона рассказали, как живут под постоянными обстрелами.