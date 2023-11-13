Поселок Антоновка в пригороде Херсоне является одним из наиболее обстреливаемых населенных пунктов.

"Страна" побывала в Антоновке и узнала, как в поселке под обстрелами живут люди.

По словам местных жителей, до начала войны в Антоновке проживали около шести тысяч человек, а сейчас максимум 400.

Жители Антоновки говорят, что выживают благодаря волонтерам и тому, что вырастет на огороде.

"У нас частный сектор, благодаря этому мы можем посадить овощи. Крупы дают волонтеры", - рассказала местная жительница Ольга.

Женщина проживает здесь со своим мужем. Ее дети уехали в Николаев. Ольга с мужем остались присматривать за домом. Говорит, что дома чувствует себя спокойнее, несмотря на постоянные обстрелы.

"Все наши соседи разъехались. Основная причина - это постоянные обстрелы. Также отсутствует электричество, в нашей части посёлка его нет уже год. Возможно, если бы были электрика, вода и газ, люди бы возвращались, а так нет.

Из-за постоянных обстрелов электричество никто не ремонтирует, так как провода постоянно обрываются. Пока война не закончится, жизнь здесь не изменится. Мы понимаем, что требовать чего-то от власти по восстановлению света, газа, воды, наших домов сейчас нет смысла. Антоновку ежедневно обстреливают, завтра ты что-то починил, а послезавтра оно опять сломалось из-за обстрела", - рассказала Ольга.

Напомним, сегодня в пригороде Херсона под обстрел попал автомобиль, в котором ехала семья с двухмесячным ребенком. Тяжело ранены мать ребенка и сам младенец, водитель погиб.

А вчера в результате очередного обстрела РФ в Херсоне погиб на собственном дворе 64-летний мужчина. Его жена госпитализирована, она находится в состоянии средней тяжести.

Также мы рассказывали в отдельном материале о том, как живет Херсон под обстрелами спустя год после освобождения.