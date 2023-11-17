Владимир Зеленский опубликовал фотографии с украинскими военными на левом берегу Херсонской области.

Снимки появились в телеграм-канале президента.

"Левобережье Херсона. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость!" - сказано в коротком комментарии к фото.

На фоне заявлений официальных лиц о движении вперед на левом берегу Днепра воюющие там бойцы ВСУ сдержанны в своих оценках.

Ситуация на левом берегу Херсонской области непростая, заявил "Радио Свобода" офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас.

"Мне вот эта война онлайн лично не очень нравится. Потому что когда это все переходит буквально в прямой эфир – это не очень хорошо отражается в том числе на действиях подразделений ВСУ. Ситуация там непростая. Я призываю всех не рисовать себе воздушные замки. Да, ВСУ работают на левом берегу... Однако говорить, что сейчас происходят какие-либо стратегические прорывные действия, нельзя. Идет монотонная, рутинная боевая работа, которая, я думаю, затянется не на одну неделю, а скорее всего не на один месяц. Потому что боевые порядки оккупационной армии очень хорошо подготовлены к обороне. Их глубина довольно серьезная. Сил и средств у них достаточно", - сказал Прозапас.

Он добавил, что российская армия - сильный противник.

"Я лично хотел бы видеть больше в эфире о мощи российской армии - для того, чтобы украинцы осознавали, с чем мы имеем дело, что это далеко не "чмобики" и не армия, которая вот-вот собирается сбежать, а враг, который пришел оккупировать эту территорию и не собирается ее отдавать", - говорит офицер.

Между тем украинским военным, не воюющим на херсонском направлении, запретили посещать Херсон, сообщила местная ОВА.

"В Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской общины. Исключение — проживающие в городе защитники и защитницы, которые находятся в командировке, отпуске или проходят лечение", - говорится в уведомлении областной военной администрации.

Ранее сегодня морская пехота сообщила, что ей удалось закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра.

После этого генштаб ВСУ рассказал об операции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасами и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка местоположений личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения. Идут тяжелые бои", - отметили в Генштабе.